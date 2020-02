Action d’Extinction Rebellion Youth chez Eurocontrol à Haren

Une douzaine de jeunes militants d’Extinction Rebellion Youth ont perturbé jeudi dès 8h la conférence «Digitally Connected Airports» qui se tient sur le domaine de l’organisation Eurocontrol, situé rue de la Fusée à Haren. Leur action a pris fin vers 9h45. La police de Bruxelles-Ixelles a relevé les identités des participants, mais n’a pas procédé à des arrestations.

Les jeunes activistes sont arrivés sur le site à vélo et six d’entre eux se sont attachés sur des mats des drapeaux des Etats membres de l’Union européenne avec des «arm-locks». Une bannière portait des empreintes de mains d’enfants et le message «Our blood on your hands». Les militants scandaient les slogans «No airports extension» et «What do we want? System change. Where do we want it?