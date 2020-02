Uccle: «la taxe résidence secondaire rapporte étonnamment peu»

27/02 17:00 → 28/02 11:00

Une zone de précipitations hivernales achève de traverser notre pays. Sur le centre du pays, quelques chutes de neige ou de neige fondante pourront encore temporairement se produire ce soir (0 à 2 cm). En Ardenne, les chutes de neige se poursuivront encore durant le début de la nuit (2 à 5 cm). Cette nuit, des plaques de glace pourront se former sur tout le pays et rendre les routes glissantes et dangereuses.