Woluwe : traitée de voleuse de sacs à crottes par... 1 policier

Les faits se sont déroulés ce mercredi, vers 15 h, à hauteur du distributeur de sacs à crottes de chien du clos Pierre Vander Biest, situé sur l’avenue du même nom, à la frontière de Woluwe-Saint-Pierre et de Woluwe-Saint-Lambert. Flairant un présumé «vol» de sacs à crottes de chien, un présumé policier en civil, a fait usage de sa voiture de fonction banalisée et de sa carte de police «banalisée» par son pouce pour intervenir en «flagrant délit»!

« Je revenais tout juste de vacances, j’étais avec mes deux chiens et mon fils en voiture, je me suis arrêtée et j’ai pris cinq ou six sacs », contextualise Sophie, 59 ans, qui n’en revient toujours pas de l’intervention policière qu’elle a ensuite dû subir.