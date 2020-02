Docks Bruxsel: 2 h de parking gratuites, fini dès le 1er mars

Les clients de Docks Bruxsel viennent principalement en transports en commun, le centre étant bien desservi par les lignes de tram 3 et 7. «En semaine, on a plus de 60% des clients qui viennent en transport autre que la voiture, principalement en tram mais également à vélo. Le week-end, la proportion de voitures est un peu plus importante mais ça reste une part très raisonnable», indique Mathias Blot, qui explique que le centre commercial est relativement écologique. Il récupère l’eau des toits et utilise la chaleur de l’incinérateur pour se chauffer. «Il a été construit dans une démarche éco-friendly. On veut continuer dans cette logique. On supprime donc les deux heures de parking gratuit.»

Le programme de fidélité my Docks se renouvelle pour le 1er mars. Les deux heures de parking gratuit sont supprimées. Le parking sera tarifé par quart d’heure et non plus par heure, avec un prix dégressif qui commence par 70 centimes. «Nos clients fidèles pourront toutefois bénéficier d’un système de coupons de stationnement, qui sera mis en place par de nombreux commerçants.