Koekelberg: accident entre ambulance prioritaire et camionnette

Les faits se sont déroulés ce vendredi peu après midi, à hauteur du carrefour formé par la place de Bastogne et le boulevard Mettewie, à Koekelberg. Une camionnette a versé sur le flanc après avoir été percutée par une ambulance prioritaire – qui circulait sirène et feux allumés – à qui elle n’a pas cédé le passage. Son conducteur a été légèrement blessé et emmené à l’hôpital.

« Les pompiers de Bruxelles, qui se trouvaient dans l’ambulance et se dirigeaient vers Molenbeek pour charger un malade, sont quant à eux sains et saufs », nous indique Walter Derieuw, leur porte-parole.