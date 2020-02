Un cas de paramyxovirose chez un éleveur de pigeon à Bruxelles

Un foyer de paramyxovirose a été détecté chez un éleveur de pigeons à Woluwe-Saint-Lambert en Région bruxelloise, a confirmé vendredi l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca).

La paramyxovirose est la forme la moins aiguë de la maladie de Newcastle (ND) auprès des pigeons. C’est une maladie virale très contagieuse, à laquelle presque toutes les espèces avicoles (sauvages et domestiques) sont sensibles. Selon la souche virale et l’espèce avicole atteinte, les symptômes sont plus ou moins aigus.