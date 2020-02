Saint-Gilles: les bollards du Parvis transformés en table

Depuis quelques semaines, de nouvelles tables sont apparues sur la terrasse du bar Verschueren, sur le Parvis de Saint-Gilles. Elles sont fixées sur les poteaux anti-stationnement qui parsèment la place. «Ces poteaux au milieu de la terrasse nous dérangeaient. On a réfléchi avec l’équipe et on s’est dit qu’on pouvait en faire des tables. C’est pratique pour les fumeurs», nous déclare-t-on au bar.

À la commune, on découvre l’existence de cette réaffectation du mobilier urbain. « Ces poteaux anti-stationnement ont été placés dans le cadre du réaménagement qui a été initié sous l’ancienne législature. C’est vrai qu’ils ont dérangé beaucoup de gens au débit. De nombreuses personnes se sont plaintes.