Course-poursuite à Forest: les voleurs de la voiture relaxés

Des policiers de la zone Bruxelles Midi ont voulu contrôler, ce mardi, peu avant 14 h, le conducteur d’un SUV Peugeot qui «roulait dangereusement» et ce dernier a immédiatement pris la fuite. Il a été pris en chasse du carrefour formé par la rue de Mérode et l’avenue du Roi, à Saint-Gilles, jusqu’à l’avenue Van Volxem, à Forest, où il a perdu le contrôle du véhicule qui s’est retourné comme une crêpe et a endommagé trois voitures stationnées. La course-poursuite n’aura donc duré qu’un kilomètre et demi avant le crash!

« Deux des occupants du véhicule ont pris la fuite à pied et un troisième, blessé, est resté dans la voiture. Il a été transporté à l’hôpital, mais ses jours n’étaient pas en danger. Les deux suspects en fuite ont été interceptés. Le véhicule à bord duquel ils roulaient était volé », nous a indiqué le parquet de Bruxelles.