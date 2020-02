Le plan bus de la Stib pas complètement en place avant 2022 !

Toujours très attentif à ce qui concerne la Stib, un blog de passionnés relève que le plan bus de la Stib a pris du retard par rapport à ce qui était annoncé initialement. Au lieu de voir tous les changements et toutes les nouvelles lignes en place dès 2021 voire 2020, il faudra probablement attendre (au moins) fin 2022 avant que ce ne soit le cas. Le matériel roulant, bus hybrides et bus électriques, serait en cause selon eux. Pas du tout, rétorque la Stib, qui évoque notamment les nombreux chantiers.

La Stib a publié en janvier 2020 une actualisation de son plan bus et son déploiement est retardé d’une année. Une fois de plus, selon des passionnés de transport en commun. Pour qui le plan bus devait se concrétiser en étapes entre 2016 et 2020. Sauf qu’il a été finalisé seulement en 2018. Une chose est sûre, sa complète entrée en vigueur avait été annoncée une première fois pour 2021.