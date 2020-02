Un Bruxellois risque 3 ans de prison pour attentats à la pudeur

Le parquet de Bruxelles a requis vendredi une peine de trois ans de prison à l’encontre d’un Bruxellois de 73 ans pour attentat à la pudeur sur une fillette et harcèlement sur deux autres. Le septuagénaire ne conteste pas les faits mais aurait - selon son avocat - besoin d’un accompagnement, compte tenu de ses capacités intellectuelles limitées.

Les faits les plus anciens remontent à septembre 2018, lorsque l’homme s’était approché d’une école et avait commencé à simuler l’envoi de baisers à une classe qui travaillait en dehors de l’enceinte scolaire. La police avait été appelée et avait interrogé l’homme mais aucune poursuite n’avait été engagée.