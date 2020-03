Pas de poubelles depuis plus d’un an rue Lesbroussart à Ixelles

Alerté par des habitants, le conseiller ixellois Geoffroy Kensier (Objectif XL) a récemment interrogé le collège ixellois Ecolo-PS sur l’absence de poubelles rue Lesbroussart et aussi à la chaussée d’Ixelles «qui ne dispose plus de poubelles ancrées au sol depuis de nombreux mois.»

Il a aussi voulu savoir pourquoi la rue Lesbroussart ne dispose pas de poubelles publiques « depuis le début des travaux de réfection des trottoirs, soit il y a plus d’un an. » Et il a aussi demandé si cela faisait partie d’une réflexion sur la rationalisation du nombre de poubelles, comme dans d’autres communes (Neder-Over-Heembeek et Jette notamment) afin de réduire les dépôts sauva