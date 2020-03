Michael Vossaert (DéFI) quitte le conseil communal de Molenbeek

Élu à la présidence régionale bruxelloise de DéFi le 26 janvier dernier, Michael Vossaert a décidé de céder son siège de conseiller communal pour s’investir à 100% au niveau régional. Comme président et aussi comme député régional. Pour l’élu amarante, Bruxelles mérite une attention particulière au regard des futures échéances. «L’avenir de la Région et de ses communes constitue un enjeu fondamental pour notre pays et DéFI doit jouer pleinement son rôle pour contribuer à leur développement mais également pour créer les conditions d’une meilleure coopération avec les deux autres régions.»

Pour le président de la régionale de DéFI, il est également important pour le parti de jouer la carte du collectif et de faire émerger de nouvelles personnalités à Bruxelles. Il estime que c’est chose acquise à Molenbeek aujourd’hui.