Forest: le centre sportif «Les Primeurs» fait peau neuve

Bientôt un centre sportif rénové à Forest: Beliris, l’expert en construction publique pour Bruxelles, lance ce 2 mars la rénovation de la salle de sports «Les Primeurs». Datant des années 60, le complexe bénéficiera d’un nouvel espace d’accueil et d’une nouvelle extension sur le toit avec deux salles polyvalentes et une terrasse.

Le complexe de la rue des Primeurs sera transformé pour améliorer son accessibilité et le confort des salles. L’accès au centre sportif sera également amélioré pour les personnes à mobilité réduite, puisqu’il sera notamment équipé d’un ascenseur. L’espace d’accueil, qui occupait un volume plus bas en briques rouges, sera démoli et remplacé par un espace avec de grandes baies vitrées.