Woluwe-Saint-Lambert: l’échevin Bott confiné chez lui 14 jours

C’est un hasard mais c’est justement arrivé dans la commune d’Olivier Maingain, le bourgmestre qui a pris un arrêté de police ce dimanche interdisant l’accès aux lieux publics couverts de Woluwe-Saint-Lambert pendant 14 jours aux personnes rentrant de zones à risque. En effet, l’échevin des Sports de Woluwe-Saint-Lambert Éric Bott (DéFI) se retrouve confiné chez lui pour 14 jours!

Pourtant, s’il rentrait de l’étranger, ce n’était pas d’Italie du Nord. « On est rentré ce week-end de vacances en Bretagne. Mais après être rentré, on a appris que 12 cas de coronavirus avaient été décelés dans 4 villages situés non loin de celui où on résidait dans le Morbihan, dont 6 dans celui juste à côté. J’ai donc téléphoné au SPF santé publique et à mon médecin.