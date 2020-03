P1: Stockel est inarrêtable depuis le Nouvel An

Depuis le début du mois de janvier, Stockel est en grande forme. Les chiffres parlent pour les Woluwéens qui, grâce à leur importante victoire face à Saint-Josse ce week-end, sont revenus à deux petits points seulement du leader du Crossing Schaerbeek. Et ils comptent bien ne pas en rester là…

Depuis le début du deuxième tour, Stockel est inarrêtable, ou presque. Alors qu’ils avaient pris 29 points sur 45 au premier tour, concédant notamment cinq nuls et deux défaites, les hommes de Thierry Desmet ne lâchent pour ainsi dire quasiment plus rien depuis la reprise au mois de janvier. Ils ont gagné cinq de leurs six matches et n’ont partagé que face à Lasne Ohain (3-3, le 19 janvier).