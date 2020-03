La visite d’État du Roi et de la Reine à Milan est menacée

À l’invitation du président de la République Sergio Mattarella, le Roi et la Reine doivent normalement effectuer une visite d’État en Italie du lundi 23 mars au mercredi 25 mars 2020.

Cette mission royale doit se faire en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Défense Philippe Goffin (MR) et des ministres-présidents des communautés et des régions. La délégation est accompagnée d’une série de représentants des entreprises du royaume. Mais avec l’épidémie de coronavirus qui frappe le pays méditerranéen, la visite pourrait être annulée.