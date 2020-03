Les injures «virtuelles» sanctionnables dans les 19 communes

Les 19 communes disposent désormais d’un règlement de police (quasi) unifié. Entré en vigueur dans les zones Montgomery et Bruxelles-Ouest, depuis ce premier mars, il le sera dans trois autres zones le mois prochain et un peu plus tard dans la zone Nord. Avec une grande nouveauté. Désormais, les 19 communes pourront sanctionner les infractions sur l’espace public virtuel. En clair, les atteintes à l’autorité publique ou les injures proférées sur les réseaux sociaux.

Après un travail de plusieurs mois, les 19 communes de la région bruxelloise disposent désormais d’un même règlement de police. Elles disposeront, plutôt. Car ce nouveau texte est entré en vigueur le premier mars mais dans deux zones seulement. La zone Bruxelles Ouest et la zone Montgomery. La zone Bruxelles-Ixelles, la zone Midi et la zone Marlow suivront dans un mois.