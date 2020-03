Visite d’Ecolo-Groen sur la friche Josaphat

La locale Ecolo-Groen de Schaerbeek a organisé une visite de la friche Josaphat, ce dimanche 1er mars à 13h.

Plus de 70 personnes étaient présentes dimanche après-midi sur le site de la friche Josaphat pour la quatrième AGT de la locale schaerbeekoise d’Ecolo-Groen. « L'occasion de visiter ce site immense et de rencontrer les femmes et les hommes qui oeuvrent pour sa défense », ont déclaré les organisateurs sur Facebook.