Brussels Airlines réduit encore son offre de vols vers l’Italie

Brussels Airlines a décidé de réduire de 30% son offre de vols vers Milan Linate et Milan Malpensa, Venise, Rome, Bologne et Turin entre le 16 et le 28 mars, a annoncé la compagnie aérienne, qui dit ainsi répondre à la baisse rapide de la demande pour des voyages en Europe en raison de l’épidémie de coronavirus.

La semaine dernière, Brussels Airlines avait déjà décidé de réduire les fréquences de vol entre le 2 et le 14 mars sur un certain nombre de liaisons vers le nord de l’Italie afin de limiter l’impact économique négatif sur ses activités.