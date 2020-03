Premier bilan des rues scolaires à Schaerbeek

La commune de Schaerbeek a installé une nouvelle rue scolaire le lundi 10 février dernier le long de la Grande rue au Bois pour l’École 10. En 2018, Schaerbeek était précurseur à Bruxelles en testant trois rues scolaires.

Le service Mobilité de la commune a établi une feuille de route et accompagne les écoles dans chaque phase de test. Les écoles qui appliquent la mesure tout au long de l’année scolaire reçoivent un soutien financier. Après plus d’un an de fonctionnement, la commune dresse un premier bilan.