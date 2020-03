Des peines d’un an à huit ans de prison pour viol collectif

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné, mardi, huit jeunes hommes à des peines d’entre trois et huit ans de prison pour avoir violé à plusieurs reprises, en novembre et décembre 2018, la petite-amie de l’un d’entre eux, à Saint-Josse-ten-Noode. Un dernier prévenu a écopé d’une peine d’un an de prison pour non-assistance à personne en danger.

Le tribunal a condamné le principal prévenu, petit-ami de la victime, qui avait «offert» celle-ci à ses amis, à une peine de huit ans d’emprisonnement pour viol en bande.