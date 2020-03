3 adultes et 4 enfants hospitalisés après une intoxication au CO

Une fuite de monoxyde de carbone (CO) dans une maison unifamiliale, située rue Ruysdael à Anderlecht, a nécessité l’hospitalisation de trois adultes et quatre enfants, a indiqué vendredi en fin de journée le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw.

Une femme a téléphoné à la centrale 112 vendredi matin, peu avant 8h00, pour signaler une odeur inhabituelle. Elle a également fait valoir que ses enfants et elle-même souffraient de maux de tête et avaient envie de vomir. Le monoxyde de carbone CO n’a pas d’odeur, mais étant donné les symptômes évoqués, l’opérateur sollicité a décidé d’envoyer une équipe sur les lieux.