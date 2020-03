La Brussels Football European Cup se conjuguera aussi au féminin

Ce vendredi soir avait lieu le tirage au sort de la Brussels Football European Cup avec les présences exceptionnelles de Sambi Lokonga, Anthony Vanden Borre et Dimitri Lavalée. Les nouveautés de ce tournoi, qui se déroulera les 11, 12 et 13 avril, ont été présentées et cette 19e édition s’annonce, une fois de plus, exceptionnelle.

Dans un peu plus d’un mois, ce sont plus de 200 équipes U8, U9 et U10 provenant de partout en Belgique et d’Europe qui débarqueront dans le stade communal de Schaerbeek pour prendre part à la Brussels Football European Cup organisée, entre autres, par Thierry Forton, membre du Crossing Schaerbeek.