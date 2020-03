Forest: ateliers couture à la mercerie Wonderland

La mercerie Wonderland à Forest, non loin de l’arrêt de tram Darwin, propose toute sorte de tissus et des ateliers de couture pour concevoir des vêtements ou des accessoires. Pour Vanessa Neirynck, qui tient la boutique, il s’agit d’un artisanat presque thérapeutique.

Vanessa Neirynck, styliste et modéliste de formation, tient sa mercerie dans la commune de Forest, située au 4 rue Darwin. Il s’agit d’une boutique qui vend des tissus et qui propose des ateliers coutures. Elle a ouvert la mercerie Wonderland il y a sept ans. Quand on entre dans la boutique, on est tout de suite imprégné par une ambiance cosy.