Étoiles de Molenbeek: les lauréats ont été récompensés (photos)

Environ 300 personnes ont pris part vendredi soir à la soirée de gala des Étoiles de Molenbeek, qui s’est tenue à la maison communale.

La cérémonie des Molenbeekois de l’année s’était tenue en 2015, 2016 et 2017. La bourgmestre Catherine Moureaux a décidé de relancer en 2020 l’initiative et de lui donner un nouveau souffle en l’intitulant les Étoiles de Molenbeek et en l’accueillant dans les murs de la maison communale. Auparavant, la soirée se tenait au château du Kareveld.