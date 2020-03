Pour Anderlecht, le miracle reste possible

Anderlecht a fait voler en éclats la défense de Zulte Waregem, avec un triplé pour Michel Vlap (7-0). Un succès éclatant synonyme de survie pour Anderlecht, qui est toujours en course pour les Playoffs 1. Il faudra gagner à Saint-Trond pendant que Genk et Malines se neutralisent. Le statut de favori et le moral ont changé de camp.