Journée des droits des femmes: manifestation à Bruxelles

Pancartes, banderoles et autres slogans accrocheurs en poche, tout est fin prêt pour la Journée internationale des droits des femmes dimanche. Le 8 mars lance le coup d’envoi de deux jours de grève féminine, dimanche et lundi, pour faire entendre la voix des femmes, rendre visible leur travail et lutter pour leurs droits.

« On s’arrête toutes. On arrête tout. On s’arrête partout. » Tel est l’appel à la grève – du travail rémunéré, du soin aux autres, de la consommation et étudiante – lancé par le collecti.ef 8 mars, déjà à l’origine de la première grève des femmes l’an dernier.