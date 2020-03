Bruxelles: investir 10 millions d’euros pour la qualité de l’air

L’entreprise bruxelloise Go4Green propose d’investir près de 10 millions d’euros en 2020 pour rénover 100 chaufferies d’immeubles de minimum 15 appartements en Région bruxelloise.

Cette mesure pourrait toucher pas moins de 4.500 familles. C’est une première à Bruxelles. Toutes les chaufferies au mazout et les installations au gaz de plus de 15 ans sont concernées. Go4Green sélectionne actuellement 100 immeubles éligibles à cette offre. En Région bruxelloise, les principales sources d’émissions de CO2 sont le chauffage des bâtiments, et le transport.