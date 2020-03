Comment le miracle est redevenu possible à Anderlecht

Le RSCA, à condition de s’imposer à Saint-Trond pendant que Genk et Malines partagent, pourrait accrocher in extremis un ticket pour les PO1 dimanche prochain. Et cela sans jamais avoir été dans le top 6 pendant 29 journées.

Un score fleuve, le plein de confiance et une troisième victoire d’affilée, une performance encore jamais réalisée par les Mauves cette saison : contre toute attente, le miracle est redevenu possible samedi soir pour Anderlecht. Comment l’improbable espoir est-il revenu au parc Astrid, où tous les records négatifs avaient été battus depuis sept mois ?