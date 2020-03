Batibouw: baisse de fréquentation pour une version remaniée

Batibouw, le plus grand salon de la construction et de la rénovation en Belgique, a attiré environ 187.000 personnes à Brussels Expo du 29 février à ce dimanche, jour de fermeture. Ses organisateurs se félicitent de l’enthousiasme des visiteurs et des exposants malgré une version remaniée et l’influence de l’épidémie de coronavirus. L’an dernier, l’événement avait attiré 257.000 visiteurs.

Pour son édition 2020, le salon a été écourté de deux jours par rapport à sa version habituelle. Les journées destinées aux professionnels sont passées à la trappe et ont été remplacées par trois salons spécifiques.