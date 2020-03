Moins de visiteurs lors de la Foire du Livre de Bruxelles

L’édition 2020 de la Foire du Livre de Bruxelles a attiré 60.000 lectrices et lecteurs sur le site de Tour & Taxis du jeudi 5 mars à ce dimanche, contre 72.000 l’année dernière. Malgré cette baisse de fréquentation, les organisateurs soulignent «la chance unique» d’avoir pu ouvrir les portes de l’événement alors que d’autres salons littéraires européens ont été annulés en raison de l’épidémie de coronavirus.

L’organisation se félicite que les visiteurs aient participé aux activités « dans la joie et la bonne humeur », malgré le contexte. « Ils étaient nombreux ceux et celles qui ont répondu à l’appel du livre dans le calme et dans la détente, tout en prenant les précautions qui leur ont été communiquées », ajoute-t-elle.