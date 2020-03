Actes de vandalisme à la marche pour les droits des femmes

Une petite centaine de participants à la Marche Mondiale des Femmes à Bruxelles ce dimanche ont commis des actes de vandalisme alors que l’événement touchait à sa fin, a confirmé la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, selon une information de Bruzz.

Environ 6.300 personnes ont défilé dimanche après-midi dans le centre-ville, pour revendiquer plus d’égalité entre les sexes et plus de garantie de respect des droits des femmes, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes le 8 mars.