Il porte un masque et répand ses germes dans le métro bruxellois

10/03 02:00 → 11/03 08:00

Cette nuit, une zone de pluie active envahira toute la Belgique et traînera encore demain mardi sur notre pays (et même toute la journée en Haute Belgique). De nouvelles pluies abondantes et continues (surtout dans le nord du pays cette fois selon les dernières projections) sont attendues la nuit de mardi à mercredi. Jusqu'à mercredi matin, on dépassera donc sur la plupart des régions une accumulation de 25 l/m² en 24 heures. On relèvera même probablement par endroits des valeurs supérieures à 30 l/m2, surtout en Haute Belgique et sur les régions proches des Pays-Bas. Des problèmes de débordements sont donc bien possibles à cause de la répétition des épisodes pluvieux.