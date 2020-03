D3A: Jette-Wavre se jouera ce samedi à 19h30

Initialement prévue ce dimanche à 15h, la rencontre entre Jette et Wavre aura finalement lieu ce samedi à 19h30 dans le complexe du RSD.

Suite aux intempéries du mois de février, une journée de P1 avait été remise à ce week-end. Et parmi les matches reprogrammés, un certain BX Brussels-Stockel dimanche à 15h. Or, le BX et le RSD Jette se partagent le même terrain, en évoluant en alternance une fois toutes les deux semaines à domicile. Mais cette fois, les deux matches avaient lieu théoriquement à la même heure.