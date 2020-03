Basket: le Wilink Game du Brussels menacé!

Face au coronavirus, la Belgique commence à prendre des mesures drastiques concernant les rassemblements.

Mardi après-midi, c’est la Première Ministre Sophie Wilmès qui a d’abord recommandé d’interdire les rassemblements en intérieur de plus de 1.000 personnes. Les autorités bruxelloises ont rapidement suivi ces recommandations en les interdisant purement et simplement, à partir de ce 10 mars et jusqu’au 31 mars au moins, entre autres mesures de sécurité.