Le salon de l’emploi «Job Fair Brussels» est reporté!

Suite à la demande du gouvernement d’éviter les rassemblements de plus de 1.000 personnes, le salon de l’emploi « Job Fair Brussels «, initialement prévu ce jeudi 12 mars de 13 à 19h au Palais 10 de Brussels Expo , est reporté . Le salon aura bien lieu mais à une date encore indéterminée, communiquée prochainement.

Une (infra)structure au service de l’efficacité

Porté par Références & Jobat et soutenu par le groupe Rossel (Le Soir, Sudpresse, Vlan, 7Dimanche, etc.) dans son ensemble, Job Fair Brussels est un événement spécifiquement pensé pour sa communauté de lecteurs et d’internautes, et pour toute personne cherchant un nouvel emploi en région bruxelloise. C’est en organisant sur une seule après-midi et en un même lieu, la rencontre entre des milliers de candidats et des recruteurs régionaux et (inter-)nationaux, que cet événement est devenu, au fur et à mesure de ses différentes éditions (depuis 2007) l’incontournable rendez-vous de l’ emploi bruxellois .

Employeurs régionaux et (inter)nationaux de 1er plan

Un panel varié de sociétés bruxelloises et internationales représentant des secteurs divers seront présentes au Palais 10 ce jeudi : Action (Retail), Allianz (Assurances), Awex Explort (Formation & stages en commerce international), Brusafe (Sécurité publique bruxelloise), Duo for a job (Coaching intergénérationnel), HR Rail / Infrabel (Employeur du personnel ferroviaire belge – navigant & infrastructures, Rossel (Média), Securitas (Sécurité privée), Senior Living Group (Résidences Seniors), SPRB (Service public régional de Bruxelles), Thalys International (Transport ferroviaire), VDAB (Emploi et formation professionnelle des néerlandophones sur le territoire de la Région bruxelloise), Euroclear (Titres et services), Coolblue (Ventes en ligne), Sibelga (Gaz et électricité), Club Med (Loisirs et voyages), Manpower (Intérim et recrutement), Synergie (Intérim, recrutement et formation), Talent brussels (Recruteur de la région bruxelloise), Tecro & Krea (architectures et construction), Febelfin (Finances), Work Wizards (Agence d’intérim), Orange (Téléphonie mobile et fixe), Konhef (Contrôle et expertise), Connect people (Consultance en Informatique et de recrutement général), PeopleWare (Développeur de logiciels), Takeda (Secteurs phramacétiques), Jolimont (Santé, Hôpital et bien-être), Cerba healthcare Belgium (Laboratoires de biologie et médicale).

Une expérience bénéfique

Même si vous ne décrochez pas un job directement, l’expérience vous sera profitable ! Vous augmenterez en effet votre expérience dans les entretiens d’embauche, vous pourrez bénéficier de l’expertise et des conseils de professionnels aguerris du recrutement, et surtout observer et mieux comprendre leurs réactions, habitudes et attentes. Cela vous permettra à l’avenir de capitaliser sur cette expérience pour augmenter vos chances de vous démarquer face à eux. Au vu du nombre de candidats, ce dernier aspect est évidemment particulièrement important. Indépendamment des caractéristiques intrinsèques de votre profil, votre degré de préparation aura une grande influence sur votre force de persuasion, et donc sur vos chances de réussite !

