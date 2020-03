Coronavirus: Vervoort prend un arrêté d’application immédiate

Le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort, a pris mercredi un arrêté qui exécute trois mesures à la suite des recommandations émises mardi par le Conseil National de Sécurité, a-t-il annoncé dans un communiqué.

Comme prévu, les trois mesures sont l’interdiction de tout événement ou rassemblement public de plus de 1.000 personnes dans un lieu fermé accessible au public, l’interdiction des visites aux personnes dans les maisons de repos et maisons de repos et de soins situées sur le territoire régional sauf situation spécifique, et l’interdiction des voyages scolaires à l’étranger des écoles situées sur