188 nouveaux logements à la gare du Midi et Woluwe-St-Lambert

Citydev.brussels attribue deux marchés dans le cadre de l’appel à projets lancé au second semestre 2019. Le premier à IMMOANGE (partenariat entre Atenor et BPI Real Estate Belgium) pour son projet Victor à la limite de Saint-Gilles et Anderlecht, et le deuxième à EIFFAGE DEVELOPMENT s.a. pour son projet GreenWood sur la commune de Woluwe-Saint-Lambert. Ce sont au total 188 nouveaux logements qui seront construits dont 141 logements conventionnés.

Au second semestre 2019 , citydev.brussels a lancé trois catégories d’appels à projets, réparties chacune en 2 types : sols pollués et sols non-pollués. La première concerne les projets comprenant entre 25 et 50 logements conventionnés, la deuxième les projets de 51 à 100 logements conventionnés et la troisième, ceux de plus de 100 logements conventionnés.