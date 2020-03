770 kg de cocaïne et 600.000 euros saisis mardi

Une opération de police menée ce mardi à Zaventem, Bruxelles, Jette et Ganshoren a permis la saisie de 770kg de cocaïne, 600.000 euros et six armes à feu.

Un achat massif d’acétone a lancé les enquêteurs sur la piste de ce gang d’origine albanaise, à l’automne 2019. Le produit serait utilisé dans le processus de production de la cocaïne. Près de 1.200 litres d’acétone ont été découverts par les quelque cent policiers déployés pour l’opération.