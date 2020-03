Coronavirus: les mesures prises par la commune de Molenbeek

Alors que le papa d’une école de Molenbeek est infecté du coronavirus, la bourgmestre Catherine Moureaux (PS) nous dresse les nombreuses mesures prises par la commune de Molenbeek.

« J’assiste à toutes les réunions. On s’en remet aux mesures prises par le fédéral et à la stratégie globale de la Région. On ne fait pas cavalier seul dans cette crise sanitaire », avance d’emblée Catherine Moureaux.