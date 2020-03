Coronavirus : un cas avéré à la PJF de Bruxelles

A Bruxelles et dans le Brabant Wallon, plusieurs policiers sont en quarantaine à cause du coronavirus. Jusqu’ici, on parle d’un seul cas avéré et de trois suspicions…

Trois policiers de la PJF de Bruxelles sont depuis ce mercredi en quarantaine à cause du coronavirus. Parmi ces trois cas, un seul est jusqu’ici avéré, les autres sont toujours en cours d’analyses. L’un des trois policiers de la PJF de Bruxelles revenait de vacances en Italie, mais pas les autres.