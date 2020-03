Remises ACFF: pas encore une catastrophe dans le Brabant

Ce jeudi matin, l’ACFF annonçait la suspension de toutes ses compétitions jusqu’au 31 mars, c’est-à-dire de tous les matches de Division 2 et 3 amateurs, ainsi que des divisions provinciales.

Quelques instants plus tard, on apprenait que la Division 1 amateurs était également mise en suspens. Cela signifie donc que, à part le RSC Anderlecht qui devrait jouer un match crucial (à huis clos a-t-on également appris ce jeudi) en Division 1A pour accrocher les Playoffs 1 ce dimanche, aucun autre club brabançon ne jouera plus de match officiel durant le mois de mars.