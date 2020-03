La Haute Ecole Léonard de Vinci ferme ses portes

​Afin de limiter la propagation du COVID-19, les Autorités de la Haute Ecole Léonard de Vinci ont décidé de prendre plusieurs mesures.

« Celles-ci sont motivées par l’évolution de la situation actuelle ainsi que par les spécificités de certains de nos secteurs d’enseignement, à savoir les métiers de la santé, du pédagogique et du social. Nos formations professionnalisantes induisent des contacts rapprochés et multiples avec des populations à risque et fragilisées.