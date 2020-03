Annulations en cascade: catastrophe pour le tournoi du Crossing!

Vendredi dernier, le tirage au sort de la 19e édition de la Brussels Football European Cup avait lieu dans une ambiance festive au sein d’un luxueux hôtel everois. Mais quelques jours plus tard, les organisateurs font grise mine.

En effet, plusieurs équipes étrangères leur ont annoncé qu’elles déclaraient forfait et qu’elles ne se déplaceraient pas pour ce tournoi à l’attention des U8, U9 et U10 qui doit avoir lieu le week-end des 11 et 12 avril. Et cela ne pourrait bien être qu’un début, d’autres équipes pouvant suivre le même chemin dans les jours à venir. « Pour le moment, huit équipes ont déjà annulé.