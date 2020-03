Meilleures allocations pour 63% des familles bruxelloises

Depuis 2020, un nouveau régime d’allocations familiales est entré en vigueur en Région bruxelloise. Celui-ci a pour objectif principal de soutenir les familles dans leur rôle de parents. Nouveauté du système: il octroie des suppléments sociaux en fonction du revenu du ménage et non plus du statut permettant ainsi à la classe moyenne moins aisée de bénéficier d’un montant complémentaire. À Bruxelles, 63% des familles devraient en bénéficier.

Et les premiers paiements ont été effectués, sans accroc, début février 2020. Toutes les 159.276 familles bruxelloises ont reçu leur versement au plus tard le vendredi 7 février dernier.