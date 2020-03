La Ville de Bruxelles annule les activités de groupe de seniors

La Ville de Bruxelles a décidé via ses 17 Maisons de quartier et l’ASBL Service d’aide aux seniors bruxellois de supprimer toutes les activités de groupe de seniors impliquant de longs trajets (excursions,...) ou la fréquentation de lieux «à risques» (école, piscine, etc) jusqu’à la fin du mois de mars, pour tenter de préserver cette population du coronavirus. Cette décision s’inscrit dans le contexte des mesures prises au niveau de la Région-capitale.

Toutefois, ont indiqué jeudi le bourgmestre Philippe Close et la présidente du CPAS Karine Lalieux, il n’est pas question de renoncer à la politique d’accompagnement des seniors menée par la Ville: les personnes âgées qui ont besoin d’être assistées dans leurs tâches quotidiennes peuvent donc toujours faire appel à différents services offerts par la Ville de Bruxelles comme les Maisons de Quart