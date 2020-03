Berchem-Ste-Agathe: un numéro du CPAS pour les personnes isolées

Ce vendredi matin, Joël Riguelle (cdH), bourgmestre de Berchem-Ste-Agathe, a organisé une réunion de crise avec ses services afin de mettre en application les mesures prises par le gouvernement fédéral concernant le coronavirus.

« On met en place tout le panel de décision prise par le gouvernement. C’est bien d’avoir des décisions pour l’ensemble du pays. Cela donne une cohésion. Et c’est beaucoup plus intelligent que ce que fait Monsieur Trump aux États-Unis », avance Joël Riguelle (cdH), bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe.