La Ville de Bruxelles suspend les activités pédagogiques

Suite aux mesures de restriction importantes prises par le Conseil national de sécurité en vue d’éviter la propagation du coronavirus, l’Instruction publique de la Ville de Bruxelles en appelle à la solidarité et à la responsabilité et suspend toutes les activités pédagogiques dès lundi prochain (16 mars) et jusqu’au 3 avril.

Néanmoins, un accueil est organisé pour tous les enfants dont les parents travaillent et qui n’ont pas possibilité d’organiser une garde autre que par une personne âgée. Nous demandons aux parents d’envisager cela comme une solution de dernier recours.