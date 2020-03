Covid-19:«On ne va pas contrôler le métier des parents à Ixelles»

À Ixelles, le bourgmestre Christos Doulkeridis (Ecolo) a organisé, ce vendredi matin, des réunions avec les chefs de service afin de traduire au mieux au niveau communal, les mesures prises par le fédéral.

« Nous ne sommes pas dans une situation où nous nous posons des questions sur les mesures. On les applique, c’est tout. On traduit ces mesures afin de les mettre en place au niveau communal et afin de communiquer les mesures », souligne Christoris Doulkeridis.