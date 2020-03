Les poubelles seront collectées normalement à Bruxelles

Bruxelles-Propreté a souhaité rassuré les Bruxellois sur le maintien de ses services. «Sur base de la situation actuelle et dans les respect des décisions prises au niveau fédéral, Bruxelles-Propreté tient à rassurer les Bruxellois sur le maintien de l’ensemble de ses services à la population», précise l’agence régional Bruxelles-Propreté dans un communiqué.

La collecte des sacs des habitants est assurée aux jours et heures habituels. La vidange des conteneurs (immeubles à appartements) et des bulles à verre est également assurée. Les enlèvements à domicile d’encombrants (sur rendez-vous) sont maintenus. Les Recypark restent ouverts. Les Proxy Chimik attendent les Bruxellois aux endroits et horaires habituels.